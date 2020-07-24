Россиянки стали реже заниматься спортом в 2019 году

Жительницы России стали меньше уделять время занятиям спортом. Подробности рассказали СМИ со ссылкой на Росстат.

Так, в 2019 году женщины, живущие в России, стали тратить 1,9% свободного времени на спорт в будни и 1,6% – в выходные, отмечает NEWS.ru. Сложившаяся ситуация вызывает опасения у члена комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева.

Он отметил, что по данным Росстата за 2019 год, всего 12% россиян ведут здоровый образ жизни. Однако такой показатель не совсем соответствует стране, которая стремится увеличить долю занимающихся спортом людей. Депутат не исключил, что граждане стали меньше заниматься спортом из-за нехватки средств.