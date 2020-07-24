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 Новак и Дегтярев обсудили актуализацию программы газификации в Хабаровском крае

Новак и Дегтярев обсудили актуализацию программы газификации в Хабаровском крае
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21:07   24 Июля 2020
Политика

Новак и Дегтярев обсудили актуализацию программы газификации в Хабаровском крае

Новак и Дегтярев обсудили актуализацию программы газификации в Хабаровском крае

Глава Минэнерго РФ Александр Новак и врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев обсудили развитие газоснабжения региона до 2025 года, а также госпрограмму модернизации тепловых мощностей на Дальнем Востоке. Об этом говорится на сайте ведомства.

Новак посетил Хабаровский край по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина. В Минэнерго РФ рассказали, что глава ведомства и Михаил Дегтярев обсудили ускоренную газификацию региона, а также пришли к единому мнению по вопросам актуализации Программы развития газоснабжения и газификации Хабаровского края на ближайшие пять лет.

Кроме того, в ходе встречи была затронута тема подготовки электроэнергетических субъектов к приближающемуся отопительному сезону. Новак напомнил, что в скором времени в Хабаровском крае должно начаться строительство ТЭЦ-4, которая придет на замену ТЭЦ-1.

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Автор: Илья Романович
#новак #хабаровский край #минэнерго рф #дегтярев

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