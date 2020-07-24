Компания "Кромис" сообщила о производстве препарата от COVID-19 "Авифавир" в Подмосковье

Российский препарат для лечения коронавируса "Авифавир" выпускают в Подмосковье согласно международным стандартам (GMP). Подробнее о производстве рассказал генеральный директор "Кромиса" Андрей Блинов.

Минздрав РФ одобрил этот препарат в начале мая, отметил Блинов в беседе с каналом "360". Чтобы понять схему синтеза и наработать субстанцию для запуска производства "Авифавира" в России, отечественным специалистам потребовалось всего лишь несколько месяцев. Изначально этот препарат появился в Китае. В Подмосковье могут выпускать до 60 тысяч курсов лечения в месяц.

Россия поставляет "Авифавир" в несколько стран. Среди них Белоруссия, Киргизия, Казахстан. Кроме того, заключены договоры на поставку препарата в некоторые государства Ближнего Востока и Латинской Америки, отметил генеральный директор "Кромиса" в беседе с журналистами.