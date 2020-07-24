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20:55   24 Июля 2020
Политика

Саркози рассказал о "противостоянии" Путину

Саркози рассказал о "противостоянии" Путину

Экс-президент Франции Николя Саркози рассказал, как на первой личной встрече он с президентом РФ Владимиром Путиным "не поделил" последнюю шоколадку. Об этом бывший французский лидер написал в мемуарах "Время бурь".

По его словам, получилась забавная ситуация, когда оба президента потянулись к тарелке, где лежал понравившийся им последний кусок шоколадки. Присутствующие смотрели на Саркози и Путина, а они смотрели друг на друга, ни говоря ни слова, и спрашивали себя, кто же сдастся. Следом они расхохотались и оставили последний кусочек в покое.

Позже, уже на следующих встречах, Путин и Саркози часто вспоминали эту ситуацию с добрым юмором, говорится в мемуарах.

Бывший французский лидер поделился, что беседовать с президентом РФ очень легко и приятно, так как он вежлив, внимательно слушает собеседника, склонен к добродушной улыбке и юмору. Также Путин, по словам Саркози, не выносит лицемерия и прекрасно понимает, что в любом разговоре есть "красные линии", которые нельзя пересекать.

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Автор: Илья Романович
#россия #путин #франция #саркози

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