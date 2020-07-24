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 Компания "Кромис" сообщила о производстве препарата от COVID-19 "Авифавир" в Подмосковье

Компания "Кромис" сообщила о производстве препарата от COVID-19 "Авифавир" в Подмосковье
Собянин заявил, что вакцина от COVID-19 будет бесплатной

Собянин заявил, что вакцина от COVID-19 будет бесплатной

 Новак и Дегтярев обсудили актуализацию программы газификации в Хабаровском крае

Новак и Дегтярев обсудили актуализацию программы газификации в Хабаровском крае
Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

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 Представитель российских греков оценил решение сделать мечеть в храме Святой Софии

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20:39   24 Июля 2020
Экономика

Власти РФ могут продлить введенные из-за пандемии меры поддержки граждан

Власти РФ могут продлить введенные из-за пандемии меры поддержки граждан

Российские власти осенью продолжат рассматривать вопросы повышения текущих мер поддержки населения и бизнеса в условиях пандемии, сообщил член комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

По его словам, правительство смогло обеспечить адресную помощь нуждающимся гражданам и пострадавшим секторам экономики. Таким образом, господдержка смягчила удары вызванного коронавирусом кризиса в экономике, подчеркнул парламентарий.

Работа, которая была проведена в этот сложный период, дает много пищи для размышлений и анализа, считает Рязанский. В беседе с ФБА "Экономика сегодня" он рассказал, что в осеннюю сессию законодатели вернутся к рассмотрению вопросов повышения эффективности поддержки граждан.

Пандемия показала, как российское государство умеет преодолевать сложные ситуации. Поэтому в случае второй волны коронавируса все службы и ведомства будут уже готовы к борьбе и смогут справиться с проблемами в штатном режиме, резюмировал законодатель.

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Автор: Борис Нестеров
#кризис #рязанский #господдержка #коронавирус

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