Диалог сирийских наемников о турецких зарплатах попал на видео

Разговор между двумя сирийцами, содержащий подробности оплаты турками услуг наемников, переброшенных Анкарой в Ливию, попал на видео, пишут СМИ.

Видеоролик с диалогом сирийского наемника, находящегося в Ливии, и его соотечественника из Идлиба, попал в Сеть, передает ФАН. Боевик поделился с товарищем информацией о том, как Турция выплачивает зарплату наемникам, переброшенным на ливийскую территорию в помощь Правительству национального согласия (ПНС) Ливии.

Наемник отметил, что получает на руки лишь 300 долларов в месяц, тогда как остальная сумма от обещанных 2000 долларов в обязательном порядке уходит переводом его родным в САР. Соотечественник попытался уточнить у боевика, можно ли получить всю сумму целиком, на что тот дал отрицательный ответ, отметив, что это обязательное правило, установленное турками.