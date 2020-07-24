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Компания "Кромис" сообщила о производстве препарата от COVID-19 "Авифавир" в Подмосковье
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20:21   24 Июля 2020
Спорт

Глава Подмосковья поддержал футболистов "Химок" перед битвой с "Зенитом"

Глава Подмосковья поддержал футболистов "Химок" перед битвой с "Зенитом"

Подмосковные "Химки" сразятся с петербургским "Зенитом" на футбольном поле в финале Кубка России уже завтра, 25 июля. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к игрокам со словами поддержки.

Для большинства профессионалов и экспертов финал Кубка России является знаковым событием. Глава Подмосковья назвал событие неожиданным, оценив таланты молодых футболистов, которые смогли дойти до финала кубка страны. Воробьев сказал, что футболисты "большие молодцы", и призвал игроков не переживать о завтрашней игре. Спортсменам необходимо собраться с силами, чтобы достойно бороться за победу.

Губернатор Московской области Воробьев пожелал футболистам "Химок" удачи и отметил, что за этим событием будет наблюдать вся страна. Петербургскую команду "Зенит" глава Подмосковья назвал фаворитами чемпионата. При этом он отметил, что шансы на победу есть и у "Химок". Воробьев уверен, что это будет интересный матч. Тренер подмосковной команды Сергей Юран поблагодарил губернатора за поддержку, передает телеканал "360".

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Автор: Борис Нестеров
#футбол #зенит #чемпионат #химки

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