Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

Непогода разыгралась в Нью-Йорке. В Сети появилось видео, на котором можно рассмотреть как эффектно молния ударяет в главный символ города — статую Свободы. Ролик появился в социальной сети Twitter.

Судя по кадрам, удар пришелся прямо в гранитный пьедестал огромного монумента. Однако некоторые американские СМИ сообщают, что молния несколько раз ударила не в саму статую Свободы, а неподалеку от нее. По предварительной информации, памятник не получил повреждений в следствии произошедшего.