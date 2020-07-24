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20:16   24 Июля 2020
Общество

Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

Бьющая в статую Свободы в Нью-Йорке молния попала на видео

Непогода разыгралась в Нью-Йорке. В Сети появилось видео, на котором можно рассмотреть как эффектно молния ударяет в главный символ города — статую Свободы. Ролик появился в социальной сети Twitter.

Судя по кадрам, удар пришелся прямо в гранитный пьедестал огромного монумента. Однако некоторые американские СМИ сообщают, что молния несколько раз ударила не в саму статую Свободы, а неподалеку от нее. По предварительной информации, памятник не получил повреждений в следствии произошедшего.

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Автор: Василий Пименов
#сша #нью-йорк #статуя свободы

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