Украинские провокаторы развязали информационную кампанию и требуют отсоединения Хабаровского края в пользу Незалежной, поскольку там проживают "исторические украинцы", которые пытаются организовать майдан.

В материале дзен-канала "АнтиПропаганда" сказано, что "патриоты" Украины рассчитывают на "присоединение" Хабаровского края. Провокаторы даже обрисовали карту, на которой регион в составе Незалежной.

Подобное поведение обусловлено тем, что украинцы считают территории Дальнего Востока "своими историческими землями". Организаторы информационной кампании также связали протесты в Хабаровске с проявлением "украинской сущности", которая требует майдана, пишет Nation News.