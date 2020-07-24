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19:40   24 Июля 2020
Политика

Провокаторы увидели в Хабаровске проявление "украинской сущности"

Провокаторы увидели в Хабаровске проявление "украинской сущности"

Украинские провокаторы развязали информационную кампанию и требуют отсоединения Хабаровского края в пользу Незалежной, поскольку там проживают "исторические украинцы", которые пытаются организовать майдан.

В материале дзен-канала "АнтиПропаганда" сказано, что "патриоты" Украины рассчитывают на "присоединение" Хабаровского края. Провокаторы даже обрисовали карту, на которой регион в составе Незалежной.

Подобное поведение обусловлено тем, что украинцы считают территории Дальнего Востока "своими историческими землями". Организаторы информационной кампании также связали протесты в Хабаровске с проявлением "украинской сущности", которая требует майдана, пишет Nation News.

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Автор: Кристина Мокроусова
#украина #митинг #майдан #хабаровск

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