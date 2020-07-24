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19:39   24 Июля 2020
Общество

"Оппозиционеры" устроили травлю Дегтярева для поддержания протестов в Хабаровске

"Оппозиционеры" устроили травлю Дегтярева для поддержания протестов в Хабаровске

"Оппозиция" активизировалась после назначения на пост врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. В частности, отличились представители структуры блогера Алексея Навального.

Глава признанного в РФ иноагентом так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" указывал на якобы несостоятельность Михаила Дегтярева как политика. Юрист ФБК Любовь Соболь выразила аналогичное мнение. Сотрудник Алексея Навального Владимир Милов назвал врио главы Хабаровского края "позором". А Леонид Волков обвинил Михаила Дегтярева в нападении на координатора штаба Навального в Хабаровске Дмитрия Низовцева. Доказательств он не предоставил.

О якобы нападении сообщил и координатор "Открытой России" беглого олигарха Михаила Ходорковского Сергей Наумов. По его словам, на него "напали" два человека в штатском, у одного из которых будто бы выпало из кармана полицейское удостоверение. Оба случая активно обсуждались в либеральной прессе. Однако в их подлинности усомнились даже сами представители "оппозиции". Некоторые убеждены, что имели место провокации, чтобы поддержать акции в поддержку экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала, пишет Федеральное агентство новостей. Врио главы Хабаровского края критиковал и сам Ходорковский.

Михаил Дегтярев ответил на критику спокойно, стойко сдержав нападки и травлю. Он отметил, что уходить со своего поста не намерен. Более того, Дегтярев сделает все возможное, чтобы привести регион к развитию. Врио главы Хабаровского края является представителем ЛДПР, как и Сергей Фургал. Это значит, что партия не потеряет своего влияния в регионе. Травля, инициированная "оппозицией", не имеет под собой реальных оснований.

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Автор: Яна Либерман
#навальный #хабаровский край #дегтярев

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