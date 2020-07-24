Госдеп США сообщил дату проведения российско-американских консультаций

Россия и Соединенные Штаты на следующей неделе проведут двусторонние консультации по контролю над вооружениями в Австрии. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Государственного департамента США.

Американская делегация отправится в Вену для участия во встрече рабочей группы России и США с 28 по 30 июля включительно, указано в заявлении. Стороны обсудят вопросы, касающиеся ядерной доктрины и боеголовок. Представители обеих стран обговорят инициативу США по трехстороннему контролю над вооружениями с привлечением Китая, пишет ТАСС.