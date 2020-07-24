Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
"Оппозиционеры" устроили травлю Дегтярева для поддержания протестов в Хабаровске

"Оппозиционеры" устроили травлю Дегтярева для поддержания протестов в Хабаровске

 Коронавирус прирастет гриппом. Тревожный прогноз развития пандемии

Коронавирус прирастет гриппом. Тревожный прогноз развития пандемии
Провокаторы увидели в Хабаровске проявление "украинской сущности"

Провокаторы увидели в Хабаровске проявление "украинской сущности"

 Госдеп США сообщил дату проведения российско-американских консультаций

Госдеп США сообщил дату проведения российско-американских консультаций
Представитель российских греков оценил решение сделать мечеть в храме Святой Софии

Представитель российских греков оценил решение сделать мечеть в храме Святой Софии

 «Помпео, мы принимаем бой!». Как Кадыров наложил санкции на главу Госдепа

«Помпео, мы принимаем бой!». Как Кадыров наложил санкции на главу Госдепа
"Оппозиционеры" устроили травлю Дегтярева для поддержания протестов в Хабаровске

"Оппозиционеры" устроили травлю Дегтярева для поддержания протестов в Хабаровске

 Коронавирус прирастет гриппом. Тревожный прогноз развития пандемии

Коронавирус прирастет гриппом. Тревожный прогноз развития пандемии
Провокаторы увидели в Хабаровске проявление "украинской сущности"

Провокаторы увидели в Хабаровске проявление "украинской сущности"

 Госдеп США сообщил дату проведения российско-американских консультаций

Госдеп США сообщил дату проведения российско-американских консультаций
Представитель российских греков оценил решение сделать мечеть в храме Святой Софии

Представитель российских греков оценил решение сделать мечеть в храме Святой Софии

 «Помпео, мы принимаем бой!». Как Кадыров наложил санкции на главу Госдепа

«Помпео, мы принимаем бой!». Как Кадыров наложил санкции на главу Госдепа
19:10   24 Июля 2020
Политика

Alsaaa24: в Египте обезвредили ячейку "Братьев-мусульман", создававших вбросы о Ливии

Alsaaa24: в Египте обезвредили ячейку "Братьев-мусульман", создававших вбросы о Ливии

Египетская полиция арестовала членов запрещенной в России группировки "Братья-мусульмане", которые публиковали сфабрикованные фото- и видеоматериалы о ситуации в Ливии. Об этом стало известно в пятницу, 24 июля.

Как пишет Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на портал Alsaaa24, МВД Египта провело специальную операцию, в ходе которой были задержаны члены ячейки террористической организации "Братья-мусульмане", базирующейся в Александрии.

Отмечается, что джихадисты пытались разжечь общественное мнение по внутриливийскому кризису, критику действий египетских властей и вернуть террористическую организацию к власти. Обвиняемые сознательно распространяли дезинформацию для этих целей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#египет #ливия #братья-мусульмане

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...