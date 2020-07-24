Alsaaa24: в Египте обезвредили ячейку "Братьев-мусульман", создававших вбросы о Ливии

Египетская полиция арестовала членов запрещенной в России группировки "Братья-мусульмане", которые публиковали сфабрикованные фото- и видеоматериалы о ситуации в Ливии. Об этом стало известно в пятницу, 24 июля.

Как пишет Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на портал Alsaaa24, МВД Египта провело специальную операцию, в ходе которой были задержаны члены ячейки террористической организации "Братья-мусульмане", базирующейся в Александрии.

Отмечается, что джихадисты пытались разжечь общественное мнение по внутриливийскому кризису, критику действий египетских властей и вернуть террористическую организацию к власти. Обвиняемые сознательно распространяли дезинформацию для этих целей.