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19:45   24 Июля 2020
Весь мир

Представитель российских греков оценил решение сделать мечеть в храме Святой Софии

Представитель российских греков оценил решение сделать мечеть в храме Святой Софии

Храм Святой Софии в Стамбуле почти тысячу лет был крупнейшим христианским храмом в мире. Но 10 июля президент Турции Реджеп Эрдоган указом превратил святыню в мечеть, каковой она уже была ранее после захвата Константинополя Османской империей и падения Византии.

С 1934 года, по приказу основателя Турецкой Республики Кемаля Аттатюрка, мечеть стала музеем. Однако, Эрдоган решил возродить османские традиции в XXI веке.

Как греки, потомки византийцев, отнеслись к перевоплощению собора, рассказал Никос Сидиропулос, греческий журналист и член Федеральной национально-культурной автономии греков России.

«Это трагедия, и она всколыхнула миллионы православных грехов. Происходящее является кощунственными действиями со стороны Эрдогана, который отличается своей беспринципностью. Пользуясь пандемией он творит, что ему вздумается. Миллионы греков остаются недовольны», — заявил представитель российских греков в ходе пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

По словам Сидиропулоса, равнодушными не остались и греческие политики, а не только религиозные люди.

«Проводятся дебаты политиков Греции. Требуют введение санкций, требуют созыва чрезвычайного заседания совета безопасности по экспансии и перевоплощению собора», — пояснил журналист.

Представитель российских греков оценил решение сделать мечеть в храме Святой Софии

Греция не может наложить санкции на Турцию от лица Евросоюза. После экономического кризиса страна стала должником ЕС, и пока прав на заявление общеевропейского политического курса Афины не имеют. Тем не менее, союзники в обозначении своей позиции относительно действий Эрдогана у страны есть.

«Франция солидарна с Грецией, поскольку это не только территориальная целостность. Это часть суверенитета ЕС, на которую посягнул беспринципный Эрдоган», — отметил Сидиропулос.

Представитель российских греков оценил решение сделать мечеть в храме Святой Софии

Ранее власти Греции назвали решение главы Турции «вызовом для всего православного мира». Одной из тем переговоров греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса и президента России Владимира Путина стала судьба храма Святой Софии. О судьбе собора говорил Путин и с турецким президентом: тот пообещал сохранить христианские святыни в храме.

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Автор: Тимофей Булочкин
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