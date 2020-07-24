Арбитры ВТО поддержали Россию в споре по энергокорректировкам с ЕС

Россия выиграла во Всемирной торговой организации (ВТО) спор по методике энергокорректировок ЕС, которая применяется в антидемпинговых расследованиях.

В решении ВТО указано, что Евросоюзу стоит привести свои меры в соответствие со своими обязательствами в рамках антидемпингового соглашения, пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

Российская сторона рассчитывает, что ЕС добросовестно исполнит решение ВТО, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Это позволит устранить "историческую" дискриминацию российских производителей во время проведения антидемпинговых расследований и улучшит условия поступления российских товаров на рынки стран Евросоюза, отметил он.