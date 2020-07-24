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 Захарова напомнила Японии о праве России обеспечивать свою нацбезопасность на Курилах

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18:30   24 Июля 2020
Политика

Захарова напомнила Японии о праве России обеспечивать свою нацбезопасность на Курилах

Захарова напомнила Японии о праве России обеспечивать свою нацбезопасность на Курилах

Претензионные заявления Японии об оборонных мероприятиях России на Курильских островах являются неприемлемыми. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Захарова заявила, что Южные Курилы являются частью Российской Федерации. Речь идет об итогах Второй мировой войны. Поэтому Москва может беспрепятственно осуществлять здесь любую законную деятельность, пишет ФАН.

Официальный представитель МИД заметила, что РФ предпринимает усилия, направленные на обеспечение собственной нацбезопасности. Это происходит на фоне ухудшения ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее российская сторона аналогичным образом ответила на протест Токио о геологоразведочных работах РФ в Охотском море.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #захарова #япония #курилы

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