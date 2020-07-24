Депутат Федоров: хабаровские провокаторы должны ответить по закону

Участников провокаций на незаконных акциях в Хабаровске в поддержку подозреваемого в убийствах экс-губернатора края Сергея Фургала следует привлечь к ответственности. Такое мнение выразил депутат Госдумы Евгений Федоров.

О возможных провокациях на несанкционированных митингах ранее предупредил временно исполняющий обязанности главы региона Михаил Дегтярев.

Федоров отметил, что слова Дегтярева совпадают с информацией, распространенной хабаровским подразделением НОД. Парламентарий обратил внимание, что в ситуации замешаны серьезные силы, которые организовали провокации. Речь идет о присутствии иностранцев. Среди них замечены граждане Украины, пишет Nation News.

Депутат возмутился, что в Хабаровске не задерживают нарушителей. Участников незаконных митингов, по словам Федорова, необходимо арестовать. То есть те, кто преступил правовые нормы, должны понести соответствующее наказание. Парламентарий считает, что действовать необходимо жестко.