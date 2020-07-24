Организации Ходорковского готовят протесты в Хабаровске против результатов плебисцита

Подконтрольные беглому олигарху Михаилу Ходорковскому движения "Открытая Россия" и "Нет!" готовят в Хабаровске акции против итогов голосования по поправкам к Конституции РФ.

"Оппозиция" недовольна итогами плебисцита, так как большинство россиян одобрили изменения в Основной закон страны. Руководитель движения "Нет!" и исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров пытается искусственно создать протестные настроения, утверждая, что россияне якобы должны публично выступать против итогов голосования.

В связи с этим члены движения "Нет!" планировали провести в Москве и Петербурге акции, но им отказали — в этих городах по-прежнему действует запрет на массовые мероприятия. Однако Пивоварова это не остановило. Он предложил провести "сбор подписей", отмечает Федеральное агентство новостей. В Петербурге акция прошла спокойно. Мероприятие в Москве завершилось незаконным шествием. Однако члены движения "Нет!" набрали всего пять тысяч подписей. Это довольно низкий показатель с учетом того, что в Москве и Петербурге проживают в общей сложности около 18 млн человек.

Хабаровск интересен структурам Ходорковского, ведь там проходят акции в поддержку Сергея Фургала — экс-главы края, задержанного по подозрению в покушении на убийство. В них приняли участие до 12 тыс. человек, сообщили в МВД. Движению "Нет!" не удалось собрать такое количество людей в Москве и Петербурге. Теперь сторонники беглого олигарха хотят использовать Хабаровский край, чтобы привлечь россиян к неинтересной им кампании по дискредитации итогов всенародного голосования.