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17:40   24 Июля 2020
Армия

Асад приступил к открытию рынков в Сирии после простоя из-за пандемии COVID-19

Асад приступил к открытию рынков в Сирии после простоя из-за пандемии COVID-19

Сирийские власти во главе с Башаром Асадом приступило к открытию рынков в стране, не функционировавших из-за пандемии COVID-19, пишут СМИ.

Дамаск ранее ввел специализированные меры, направленные на борьбу с коронавирусом нового типа, которые, в частности, подразумевали закрытие торговых площадей в САР. Правительство предполагало, что это может негативно повлиять на экономическую ситуацию в стране, однако безопасность граждан для Асада является приоритетной задачей.

Власти страны начали открывать рынки в Дамаске, передает ФАН. Однако покупательская способность жителей государства сильно снизилась, а цены выросли из-за американских санкций, введенных в рамках "Акта Цезаря". Как отметили продавцы сладостей, у них сильно упали продажи по причине повышения цен, несмотря на предстоящий мусульманский праздник Ид аль-Адха.

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Автор: Яна Либерман
#сша #сирия #асад #санкции #рынки #акт цезаря

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