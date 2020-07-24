Путин распорядился создать национальный парк на территории Алтайского края

Президент России Владимир Путин распорядился создать национальный парк "Салаир" на территории Алтайского края. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Путин поручил подготовить и издать нормативный правовой акт, предусматривающий создание в Алтайском крае национального парка "Салаир". Задача должна быть выполнена до октября текущего года, пишет РИА Новости. Ответственными назначены председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Создание национального парка в Алтайском крае является одним из поручений президента по итогам встречи с участниками акции "МыВместе", которая состоялась 26 июня.