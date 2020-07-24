Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Коронавирус прирастет гриппом. Тревожный прогноз развития пандемии

Коронавирус прирастет гриппом. Тревожный прогноз развития пандемии

 Организации Ходорковского готовят протесты в Хабаровске против результатов плебисцита

Организации Ходорковского готовят протесты в Хабаровске против результатов плебисцита
Арбитры ВТО поддержали Россию в споре по энергокорректировкам с ЕС

Арбитры ВТО поддержали Россию в споре по энергокорректировкам с ЕС

 Захарова напомнила Японии о праве России обеспечивать свою нацбезопасность на Курилах

Захарова напомнила Японии о праве России обеспечивать свою нацбезопасность на Курилах
Космические разработки России напугали Великобританию

Космические разработки России напугали Великобританию

 Названы условия полного возобновления международных рейсов

Названы условия полного возобновления международных рейсов
Коронавирус прирастет гриппом. Тревожный прогноз развития пандемии

Коронавирус прирастет гриппом. Тревожный прогноз развития пандемии

 Организации Ходорковского готовят протесты в Хабаровске против результатов плебисцита

Организации Ходорковского готовят протесты в Хабаровске против результатов плебисцита
Арбитры ВТО поддержали Россию в споре по энергокорректировкам с ЕС

Арбитры ВТО поддержали Россию в споре по энергокорректировкам с ЕС

 Захарова напомнила Японии о праве России обеспечивать свою нацбезопасность на Курилах

Захарова напомнила Японии о праве России обеспечивать свою нацбезопасность на Курилах
Космические разработки России напугали Великобританию

Космические разработки России напугали Великобританию

 Названы условия полного возобновления международных рейсов

Названы условия полного возобновления международных рейсов
17:34   24 Июля 2020
Политика

Путин распорядился создать национальный парк на территории Алтайского края

Путин распорядился создать национальный парк на территории Алтайского края

Президент России Владимир Путин распорядился создать национальный парк "Салаир" на территории Алтайского края. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Путин поручил подготовить и издать нормативный правовой акт, предусматривающий создание в Алтайском крае национального парка "Салаир". Задача должна быть выполнена до октября текущего года, пишет РИА Новости. Ответственными назначены председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Создание национального парка в Алтайском крае является одним из поручений президента по итогам встречи с участниками акции "МыВместе", которая состоялась 26 июня.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#путин #алтайский край #Салаир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...