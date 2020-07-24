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17:30   24 Июля 2020
Происшествия

Бастрыкин: на служебное жилье сотрудникам СК с прошлого года выделено более 700 млн рублей

Бастрыкин: на служебное жилье сотрудникам СК с прошлого года выделено более 700 млн рублей

СКР активно формирует жилищный ведомственный фонд в течение последних полутора лет. Всего за этот период на обеспечение сотрудников служебными квартирами выделено 710 миллионов рублей, рассказал глава Следкома РФ Александр Бастрыкин.

Ежегодно для сотрудников СК РФ приобретается около 70 служебных квартир. Вообще формирование жилищного фонда ведомства активно осуществляется последние 1,5 года. Обеспечение жилплощадями положительно влияет на психологический климат в коллективе СК, рассказал в интервью "Российской газете" председатель федерального Следкома Александр Бастрыкин.

По его данным, на приобретение в пользование следователями квартир в минувшем году было выделено 460 миллионов рублей, а с начала текущего года — порядка 250 миллионов. Таким образом, отметил Бастрыкин, ведомство движется к главной цели — обеспечить жильем как можно больше нуждающихся сотрудников и их семей.

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Автор: Ирина Большунова
#жилье #скр #бастрыкин #квартиры #служебное

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