Осташко объяснил, как YouTube "убивает" издание PolitRussia

YouTube безосновательно отключил монетизацию канала российского интернет-издания PolitRussia и фактически лишил редакцию ежемесячного дохода. Сейчас команда СМИ ищет варианты решения возникшей проблемы, рассказал его главный редактор Руслан Осташко.

Администрация платформы аргументировала решение тем, что PolitRussia якобы нарушала правила сообщества, в частности, позволяла себе "дискриминационные и оскорбительные высказывания". Других объяснений дано не было, передает Федеральное агентство новостей. При этом издание не получало ни одного сообщения о том, что какой-то конкретный материал нарушал правила YouTube.

Это уже не первый раз, когда осуществляются нападки на издание, рассказал Осташко. В декабре 2019 года видеохостинг блокировал аккаунт редакции несколько раз подряд. Одно из ограничений было введено ровно через сутки после того, как были отменены предыдущие ограничения.

"В последнее время YouTube почему-то выборочно принимает санкции в адрес тех каналов, которые имеют патриотический уклон, и совершенно закрывает глаза, если подобные вещи используют либералы и "оппозиционеры", — заметил Осташко.

Из-за этого PolitRussia теперь не может зарабатывать. Доходы от монетизации составляют примерно половину ежемесячного дохода, около 500 тыс. рублей. Другая часть средств поступает на счета редакции от читателей, рассказал главный редактор СМИ. Для того, чтобы рассказать людям о сложившейся ситуации, журналисты записали видеообращение, в котором объяснили, как YouTube и люди, оставляющие жалобы, "убивают" PolitRussia.