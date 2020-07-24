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17:16   24 Июля 2020
Общество

Блогеру Навальному предрекли провал в случае суда с Пригожиным

Блогеру Навальному предрекли провал в случае суда с Пригожиным

Если петербургский предприниматель Евгений Пригожин обратится в суд, блогер Алексей Навальный с треском проиграет, уверен бывший юрист ФБК Виталий Серуканов.

Структуры бизнесмена умеют работать с такими провокаторами, как Навальный, отметил собеседник издания Nation News. Блогер неоднократно вмешивался в чужой бизнес, пытаясь его опорочить, рассказал экс-юрист признанного в РФ иноагентом так называемого "Фонда борьбы с коррупцией".

"Навальный просто получает по заслугам. Надо отдать должное Пригожину. Он первый в России, кто реально научился ставить Навального на место", — заявил Серуканов.

О планах петербургского бизнесмена Евгения Пригожина подать в суд на Алексея Навального за клевету стало известно 22 июля. Об этом сообщила пресс-служба компании "Конкорд". Псевдорасследования блогера основаны на недостоверной информации, что было доказано на суде с "Московским школьником", подчеркнул Пригожин. Навальный должен выплатить компании 88 млн рублей. Чтобы избежать этого, блогер объявил о ликвидации ФБК.

Бизнесмен из Петербурга возмущен, что его имя связывают с компаниями, к которым он не имеет никакого отношения. В связи с этим он поручил юристам привлечь Алексея Навального к ответственности. Евгений Пригожин убежден, что блогер не борется с коррупцией, а выполняет приказы врагов России.

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Автор: Василий Пименов
#суд #навальный #пригожин

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