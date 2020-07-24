Коронавирус прирастет гриппом. Тревожный прогноз развития пандемии

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что все связанные с пандемией коронавируса ограничения в России планируют снять в феврале 2021 года. Заведующий лабораторией медиаторов и эффекторов иммунитета Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи (НИЦЭМ) Анатолий Суслов рассказал «Политике Сегодня», что план чиновников реалистичный.

«Наш институт готовит вакцину, и выйти она должна примерно к концу этого года. А к февралю вакцина охватит значительную часть населения или, как минимум, основную группу риска. Думаю, на этом и основывается прогноз Мурашко. Но все же не стоит забывать, что грядет эпидемия гриппа, и пока никто не знает, как эти два вируса будут сопрягаться между собой», — объяснил специалист.

Суслов полагает, что риск появления новых форм вируса COVID-19 возрастет осенью 2020 года, что может спровоцировать «вторую волну заболевших». Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн воздержался от тревожных прогнозов, но все же добавил, что профессиональные медики не берутся называть сроки полной отмены ограничений.

«Только в правительстве могут сейчас говорить о феврале и о каких-то цифрах, потому что у них свои расчеты. С точки зрения науки и медицины нельзя сказать, что в начале 2021 года можно будет снять все ограничения. Все будет зависеть от начала вакцинации населения России», — заверил эксперт.

Альтштейн согласился с коллегой из НИЦЭМ: эпидемию гриппа нельзя сбрасывать со счетов. Вкупе с COVID-19 она может привести к новому всплеску заболеваний и нарушить планы Минздрава.

На совещании министров здравоохранения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества Мурашко обратил внимание, что со временем у россиян выработается популяционный иммунитет. По словам министра, летальность от вируса в России составила 1,62% — это один из самых низких показателей в мире.

Разработкой вакцины от коронавируса наряду с НИЦЭМ имени Гамалеи занимается Сеченовский университет. 12 июля 2020 года ученые завершили предварительные испытания, а уже 15 и 20 июля выписали две группы добровольцев.