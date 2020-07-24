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17:11   24 Июля 2020
Происшествия

Мошенники выводят крупные суммы с карточек клиентов Сбербанка, обходя защитный код

Мошенники выводят крупные суммы с карточек клиентов Сбербанка, обходя защитный код

Граждане России жалуются на то, что с карт Сбербанка через онлайн-сервисы мошенники "уводят" деньги.

Россияне жалуются на то, что к ним на карточку не приходят push-уведомления с запросом на код при оплате крупных покупок карточкой Сбербанка. Таким образом мошенники взламывают "Сбербанк онлайн" и совершают покупки на большие суммы, пока владельцы карточек об этом не подозревают. Об этом сообщает телеканал "360".

Руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике Евгений Лившиц сообщил, что, если в банковской системе существуют "лазейки" для мошенников, то они непременно ими воспользуются. Он также добавил, что подобные случаи происходят ежедневно. Также, по его словам, сами банки не заинтересованы в распространении подобной информации, потому что для них это является серьезным ударом по репутации. К тому же, по словам эксперта, малое количество граждан обращается за помощью в правоохранительные органы, понимая, что решить их проблему затруднительно.

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Автор: Василий Пименов
#сбербанк #мошенники #кража с карточек

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