В Петербурге открываются торговые центры, детские сады, музеи и рестораны

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об открытии торговых центров, музеев, ресторанов и детских садов с 27 июля.

Торговые центры обязаны учесть все санитарно-эпидемиологические меры: соблюдение социальной дистанции, измерение температуры посетителей, использование средств индивидуальной защиты. Откроются бассейны и фитнес-центры, объекты розничной торговли и оказания услуг, находящиеся на территории ТЦ. Пока что останутся закрытыми объекты развлечения и досуга, кроме игровых комнат для детей.

Шахматный порядок работы примерочных, бактерицидные лампы, разметка и постоянная обработка уберегут посетителей от заражения в кабинках. А в залах общественного питания запретят использование приборов, которые нельзя дезинфицировать.

Детские сады вернутся к обычному режиму работы, откроются музеи, выставочные залы и, возможно, аквапарки. Также возобновится деятельность туроператоров и турагентов.