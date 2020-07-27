Пентагон обнародовал секретные материалы про НЛО ради бюджета на соперничество с РФ

Пентагон опубликовал видеозаписи, на которых пилоты ВВС США наблюдают неопознанные летающие объекты. Американские эксперты утверждают, что они обладают экстремальной маневренностью и развивают сверхзвуковую скорость. Специалисты намерены выяснить происхождение загадочных летательных аппаратов и обнародовать информацию с одобрения разведки.

Это следует из отчета главы сенатского комитета по разведке Марка Рубио. Военные запланировали расходы на предстоящий год для систематизации данных о наблюдениях за неопознанными воздушными судами. Высокопоставленные участники проекта надеются, что программа даст ответы сторонникам теории НЛО, однако другая версия гласит, что за необъяснимым скрываются технологические успехи России и Китая.

Господин Рубио в интервью CBS выразил озабоченность в связи с появлением упомянутых аппаратов в небе над американскими военными базами. Он допустил, что основные конкуренты опередили США в военных разработках.

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в комментарии «Политике Сегодня» объяснил, что заявленным характеристикам соответствует российское гиперзвуковое оружие, разработка которого стартовала еще в 50-х в СССР. Новейшая противокорабельная ракета «Циркон», к примеру, может развивать скорость около 7 километров в секунду. В НЛО специалист не верит.

«У американцев нет таких изделий, поэтому они уже там чуть ли не подозревают, что у России есть скрытая база инопланетян, которая делится с нами знаниями. Это из теории фантастического бреда», — говорит Леонков.

Говоря о технологических успехах России, эксперт привел в пример межконтинентальную ракету «Буревестник», оснащенную ядерной энергетической установкой и подводный беспилотный аппарат «Посейдон». Последний фактически является ядерной торпедой, способной вызвать мегацунами и обрушить на побережье условного противника волну высотой до 500 метров.

Бывший начальник зенитно-ракетных войск Сергей Хатылев усомнился в причастности России или Китая к загадочным аппаратам.

«У нас достаточно средств, чтобы решать вопросы стратегической, оперативной и тактической разведок. Мы и так получаем достаточно информации о том, что творится на авиабазах США и других стран. Войти в такой фантастический портал и привлечь неопознанные объекты для ведения разведки – это уже похоже на фантастический триллер», — сказал он.

Эксперт уверен, что версия об НЛО США используют в качестве предлога, чтобы комитет по разведке продолжал выделять и даже увеличивать финансирование ВВС и других военных сил Америки.