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16:45   24 Июля 2020
Общество

Восстановить поток туристов в Петербурге планируется за два года

Восстановить поток туристов в Петербурге планируется за два года

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, как Северная столица готовится к возобновлению туристического потока.

Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, постепенно снимаются, и Санкт-Петербург вновь готов принимать гостей. Вопреки прогнозам Всемирной туристической организации, предполагающей, что на восстановление турпотока странам понадобится от четырех до шести лет, власти Петербурга рассчитывают восстановить его за два года, передает слова градоначальника издание "Невские Новости".

"Мы сделаем все, чтобы турпоток восстановился. Петербург — город, который всегда притягивал и восхищал людей", — заявляет Беглов.

Губернатор также отметил, что санаторно-курортный комплекс Петербурга уже заработал: около 40 санаториев готовы принимать гостей. Открылась навигация речного пассажирского транспорта, вновь открыты парки и скверы, кафе и рестораны приглашают гостей на открытые террасы. Работают некоторые музеи.

Несмотря на желание поскорее возобновить поток туристов в Северную столицу, важно не пренебрегать безопасностью, напоминает Беглов. Иначе существует риск повышения заболеваемости коронавирусом и возвращения ограничений, как это происходит в некоторых странах.

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Автор: Яна Либерман
#петербург #туризм #беглов #коронавирус

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