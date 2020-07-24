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16:28   24 Июля 2020
Общество

Политолог спрогнозировал "угрожающий" исход для Навального в суде с Пригожиным

Политолог спрогнозировал "угрожающий" исход для Навального в суде с Пригожиным

Блогера Алексея Навального ждут большие неприятности в том случае, если он столкнется с юридической командой петербургского предпринимателя Евгения Пригожина, заметил эксперт фонда "Народная дипломатия" Сергей Простаков.

Предприниматель Евгений Пригожин ответил Навальному, который отказался от переведенного ему миллиона рублей. Он предупредил его, что намерен подавать на него в суд. Информацией об этом поделилась пресс-служба компании "Конкорд". Также в сообщении отдельное внимание обращается на то, что признанный в России иностранным агентом "Фонд борьбы с коррупцией" не выполнил основной задачи, так как по факту не выступал против преступлений указанного в названии характера.

Возможный судебный процесс станет интересным сразу по нескольким причинам, считает Простаков. Навальный рассчитывает на самопиар и широкое информационное освещение. Несмотря на то, что обычно у него нет проблем с созданием образа жертвы, о реальных последствиях своих слов и поступков блогер впоследствии может сильно пожалеть.

"В случае столкновения с юридической командой Пригожина, чей профессионализм сомнений не вызывает, Навального могут ожидать неприятные сюрпризы", — заметил Простаков в комментарии Федеральному агентству новостей.

Исход дела для Навального видится угрожающим, считает Простаков. В прошлом он либо оставался фактически безнаказанным, так как получал условные и легкие наказания. Такой опыт приучил блогера к безответственности, которая может негативно сказаться на нем в ближайшем будущем, подытожил эксперт фонда "Народная дипломатия".

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Автор: Василий Пименов
#суд #навальный #пригожин #Простаков

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