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 «Помпео, мы принимаем бой!». Как Кадыров наложил санкции на главу Госдепа

«Помпео, мы принимаем бой!». Как Кадыров наложил санкции на главу Госдепа
18:55   24 Июля 2020
Весь мир

«Помпео, мы принимаем бой!». Как Кадыров наложил санкции на главу Госдепа

«Помпео, мы принимаем бой!». Как Кадыров наложил санкции на главу Госдепа

США внесли главу Чечни Рамзана Кадырова и его семью в санкционный список из-за «нарушения прав человека в республике», заявил госсекретарь США Майк Помпео. Кадыров же в долгу не остался, и спустя четыре дня наложил на Помпео все санкции, которые есть в субъекте, вплоть до блокировки всех чеченских счетов американского политика.

Обмен «любезностями» между Кадыровым и Помпео начался 20 июля. Госдепартамент США обвинил главу Чечни в «нарушении прав человека» в республике и запретил въезд в Штаты его жене Медни и дочерям Айшат и Хадижат. Никаких доказательств этих нарушений американская сторона не предоставила. Самому же чеченскому правителю ограничили въезд в обитель демократии еще в 2017 году, когда Штаты включили его в черный список по «закону Магнитского».

В тот же день Кадыров опубликовал в Telegram фото с оружием и подписью «Помпео, мы принимаем бой!», сопроводив послание смайликами.

Санкции США против Кадырова продолжили антироссийскую традицию Запада

Помимо фото глава Чечни опубликовал и обращение к «госдеповцам», напомнив американским политикам о легитимности своего статуса главы республики. За санкции, введенные против своих родных, он назвал инициаторов ограничительных мер «мировыми интриганами и провокаторами», которые решили спровоцировать разлад в семье Кадыровых.

«Ладно, будь я сто раз нарушителем прав человека, то как вы объясняете санкции против… моей супруги и моих дочерей? Какие они совершили преступления и чьи права нарушили? <…> Кстати, у меня помимо старших двух дочерей еще 12 детей! Смело включайте и их в санкционные списки! Знайте, что вы в очередной раз показали всем, что из себя представляете…», — заявил Кадыров.

Парламент Чечни посоветовал Конгрессу США проверить, законны ли санкции, введенные против Кадырова. Тогда же его включили в еще один санкционный список. Чеченский лидер снова не остался в долгу и опубликовал обращение к Помпео, пригласив его посетить республику, пообщаться и «посмотреть, кто какие права нарушает».

Вскоре обстоятельства изменились. 23 июля Кадыров во время совещания отменил приглашение для Помпео посетить Чечню. Он отметил, что теперь не имеет права принимать госсекретаря в республике, потому что получил информацию «от спецслужб Украины», якобы по заказу Помпео убили Джорджа Флойда [афроамериканец, задушенный при задержании белым полицейским в Миннеаполисе: ситуация спровоцировала массовые митинги темнокожего населения, продолжающиеся по сей день]. Вероятно, это была шутка чеченского лидера, отсылающая к отсутствию доказательных фактов в обвинениях, предъявленных ему Госдепартаментом.

Санкции США против Кадырова продолжили антироссийскую традицию Запада

Очередные санкции США, не в первый раз введенные против Кадырова, но в первый — против его семьи, следует рассматривать как очередное звено антироссийских мер, предпринимаемых Западом регулярно еще с 2014 года, считает ведущий эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Рамзан Кадыров — гражданин России, государственный деятель. Поэтому это очередной момент антироссийской политики, направленный против Российской Федерации непосредственно. Иначе на это смотреть невозможно, это продолжающаяся логика конфронтации с Россией», — рассказал политолог в комментарии «Политике Сегодня».

Санкции США против Кадырова продолжили антироссийскую традицию Запада

Отсутствие доказательств в этом случае совершенно не противоречит логике властей Соединенных Штатов, констатирует Блохин. Это уже привычная тенденция для американских (и не только) политиков.

«Соединенные Штаты бездоказательно использовали пробирку Пауэлла* для того, чтобы вторгнуться в Ирак, бездоказательно они использовали основания той же Терезы Мэй — "хайли лайкли", что Россия якобы отравила Скрипалей и в результате этого были использованы санкционные пакеты. Это привычная практика Запада обвинять не подкрепляя фактурой. Обвинение — это повод для дальнейшего давления», — объяснил эксперт.

*прим. ред. — в 2003-м году госсекретарь США Колин Пауэлл обосновал вторжение в Ирак,
заявив о якобы производстве биологического оружия по поручению Саддама Хусейна:
доказательством была показанная с трибуны ООН пробирка с белым порошком — образцом
этого оружия, но это оказалось ложью.

 

Россия уже адаптировалась к санкциям Запада, говорит политолог. Маховик ограничительных мер против России раскручивается «на полную»: МИД подсчитал, что с 2014 года против РФ было использовано более 70 санкционных пакетов, напомнил Блохин.

«Конечно, главная задача санкций — попытаться измотать Россию, расшатать ситуацию изнутри, потому что напрямую в военно-политической сфере они не могут причинить РФ вреда, тем более, что использование против России военной силы чревато непредсказуемыми результатами. Поэтому здесь главная ставка делается на информационно-психологическое и экономическое давление, как раз санкционное. Какой будет ущерб — трудно сказать, необходимо время для анализа. Санкции превратились в основной рычаг давления со стороны США, и этот рычаг используется не только против России, а еще против Китая, Ирана, да и своих союзников — против той же Германии», — заключил Блохин.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #сша #кадыров #политика #чечня #новости #общество #весь мир

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