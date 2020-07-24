«Помпео, мы принимаем бой!». Как Кадыров наложил санкции на главу Госдепа

США внесли главу Чечни Рамзана Кадырова и его семью в санкционный список из-за «нарушения прав человека в республике», заявил госсекретарь США Майк Помпео. Кадыров же в долгу не остался, и спустя четыре дня наложил на Помпео все санкции, которые есть в субъекте, вплоть до блокировки всех чеченских счетов американского политика.

Обмен «любезностями» между Кадыровым и Помпео начался 20 июля. Госдепартамент США обвинил главу Чечни в «нарушении прав человека» в республике и запретил въезд в Штаты его жене Медни и дочерям Айшат и Хадижат. Никаких доказательств этих нарушений американская сторона не предоставила. Самому же чеченскому правителю ограничили въезд в обитель демократии еще в 2017 году, когда Штаты включили его в черный список по «закону Магнитского».

В тот же день Кадыров опубликовал в Telegram фото с оружием и подписью «Помпео, мы принимаем бой!», сопроводив послание смайликами.

Помимо фото глава Чечни опубликовал и обращение к «госдеповцам», напомнив американским политикам о легитимности своего статуса главы республики. За санкции, введенные против своих родных, он назвал инициаторов ограничительных мер «мировыми интриганами и провокаторами», которые решили спровоцировать разлад в семье Кадыровых.

«Ладно, будь я сто раз нарушителем прав человека, то как вы объясняете санкции против… моей супруги и моих дочерей? Какие они совершили преступления и чьи права нарушили? <…> Кстати, у меня помимо старших двух дочерей еще 12 детей! Смело включайте и их в санкционные списки! Знайте, что вы в очередной раз показали всем, что из себя представляете…», — заявил Кадыров.

Парламент Чечни посоветовал Конгрессу США проверить, законны ли санкции, введенные против Кадырова. Тогда же его включили в еще один санкционный список. Чеченский лидер снова не остался в долгу и опубликовал обращение к Помпео, пригласив его посетить республику, пообщаться и «посмотреть, кто какие права нарушает».

Вскоре обстоятельства изменились. 23 июля Кадыров во время совещания отменил приглашение для Помпео посетить Чечню. Он отметил, что теперь не имеет права принимать госсекретаря в республике, потому что получил информацию «от спецслужб Украины», якобы по заказу Помпео убили Джорджа Флойда [афроамериканец, задушенный при задержании белым полицейским в Миннеаполисе: ситуация спровоцировала массовые митинги темнокожего населения, продолжающиеся по сей день]. Вероятно, это была шутка чеченского лидера, отсылающая к отсутствию доказательных фактов в обвинениях, предъявленных ему Госдепартаментом.

Очередные санкции США, не в первый раз введенные против Кадырова, но в первый — против его семьи, следует рассматривать как очередное звено антироссийских мер, предпринимаемых Западом регулярно еще с 2014 года, считает ведущий эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Рамзан Кадыров — гражданин России, государственный деятель. Поэтому это очередной момент антироссийской политики, направленный против Российской Федерации непосредственно. Иначе на это смотреть невозможно, это продолжающаяся логика конфронтации с Россией», — рассказал политолог в комментарии «Политике Сегодня».

Отсутствие доказательств в этом случае совершенно не противоречит логике властей Соединенных Штатов, констатирует Блохин. Это уже привычная тенденция для американских (и не только) политиков.

«Соединенные Штаты бездоказательно использовали пробирку Пауэлла* для того, чтобы вторгнуться в Ирак, бездоказательно они использовали основания той же Терезы Мэй — "хайли лайкли", что Россия якобы отравила Скрипалей и в результате этого были использованы санкционные пакеты. Это привычная практика Запада обвинять не подкрепляя фактурой. Обвинение — это повод для дальнейшего давления», — объяснил эксперт.

*прим. ред. — в 2003-м году госсекретарь США Колин Пауэлл обосновал вторжение в Ирак, заявив о якобы производстве биологического оружия по поручению Саддама Хусейна: доказательством была показанная с трибуны ООН пробирка с белым порошком — образцом этого оружия, но это оказалось ложью.

Россия уже адаптировалась к санкциям Запада, говорит политолог. Маховик ограничительных мер против России раскручивается «на полную»: МИД подсчитал, что с 2014 года против РФ было использовано более 70 санкционных пакетов, напомнил Блохин.