Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
В Петербурге открываются торговые центры, детские сады, музеи и рестораны

В Петербурге открываются торговые центры, детские сады, музеи и рестораны

 Стать россиянами будет проще

Стать россиянами будет проще
Песков рассказал о совещании Путина и членов Совбеза РФ по ситуации в Нагорном Карабахе

Песков рассказал о совещании Путина и членов Совбеза РФ по ситуации в Нагорном Карабахе

 Совфед утвердил нового заместителя председателя Верховного суда РФ

Совфед утвердил нового заместителя председателя Верховного суда РФ
Космические разработки России напугали Великобританию

Космические разработки России напугали Великобританию

 Названы условия полного возобновления международных рейсов

Названы условия полного возобновления международных рейсов
В Петербурге открываются торговые центры, детские сады, музеи и рестораны

В Петербурге открываются торговые центры, детские сады, музеи и рестораны

 Стать россиянами будет проще

Стать россиянами будет проще
Песков рассказал о совещании Путина и членов Совбеза РФ по ситуации в Нагорном Карабахе

Песков рассказал о совещании Путина и членов Совбеза РФ по ситуации в Нагорном Карабахе

 Совфед утвердил нового заместителя председателя Верховного суда РФ

Совфед утвердил нового заместителя председателя Верховного суда РФ
Космические разработки России напугали Великобританию

Космические разработки России напугали Великобританию

 Названы условия полного возобновления международных рейсов

Названы условия полного возобновления международных рейсов
16:12   24 Июля 2020
Политика

Шойгу доложил Путину о подготовке к параду в честь Дня ВМФ

Шойгу доложил Путину о подготовке к параду в честь Дня ВМФ

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал президенту РФ Владимиру Путину о ходе подготовки к военно-морскому параду. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Шойгу во время совещания российского президента с постоянными членами Совета безопасности РФ предоставил главе государства информацию о подготовке к параду в честь Дня ВМФ, отметил Песков.

Военно-морской парад в честь Дня ВМФ пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте в воскресенье, пишет ТАСС. В мероприятии будут задействованы почти полсотни кораблей, подводных лодок и катеров, самолеты морской авиации и более четырех тысяч военнослужащих.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#путин #шойгу #парад #день вмф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...