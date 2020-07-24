Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал президенту РФ Владимиру Путину о ходе подготовки к военно-морскому параду. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Шойгу во время совещания российского президента с постоянными членами Совета безопасности РФ предоставил главе государства информацию о подготовке к параду в честь Дня ВМФ, отметил Песков.

Военно-морской парад в честь Дня ВМФ пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте в воскресенье, пишет ТАСС. В мероприятии будут задействованы почти полсотни кораблей, подводных лодок и катеров, самолеты морской авиации и более четырех тысяч военнослужащих.