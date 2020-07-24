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Песков рассказал о совещании Путина и членов Совбеза РФ по ситуации в Нагорном Карабахе

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15:56   24 Июля 2020
Политика

Песков рассказал о совещании Путина и членов Совбеза РФ по ситуации в Нагорном Карабахе

Песков рассказал о совещании Путина и членов Совбеза РФ по ситуации в Нагорном Карабахе

Российский президент Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности РФ в ходе совещания обсудили текущую ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.

Путин и постоянные члены Совбеза России обговорили положение дел на границе Армении и Азербайджана и отметили готовность Москвы к посредническим действиям, сообщил Песков. По его словам, во время совещания была акцентирована настоятельная потребность обеспечения сторонами режима прекращения огня, пишет РИА Новости.

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Автор: Василий Пименов
#путин #совбез #азербайджан #армения

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