Песков рассказал о совещании Путина и членов Совбеза РФ по ситуации в Нагорном Карабахе

Российский президент Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности РФ в ходе совещания обсудили текущую ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.

Путин и постоянные члены Совбеза России обговорили положение дел на границе Армении и Азербайджана и отметили готовность Москвы к посредническим действиям, сообщил Песков. По его словам, во время совещания была акцентирована настоятельная потребность обеспечения сторонами режима прекращения огня, пишет РИА Новости.