Свинцов: российские разработчики стараются выпускать максимально безопасные приложения

Разработчики российских сервисов и приложений в первую очередь заинтересованы в безопасности пользователей. Об этом сообщил депутат Госдумы России Андрей Свинцов.

Специалисты "Лаборатории Касперского" сообщили об усилении кибератак северокорейской группы хакеров Lazarus. Злоумышленников заинтересовали российские приложения для трейдеров криптовалют. Взломщики получают необходимую информацию с помощью вредоносного кода, который содержится в обновлениях для приложений. Хакеры ищут жертв по всему миру, пишет iReactor.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов заверил, что российские разработчики стараются делать свои продукты максимально безопасными. Однако это не всегда получается, потому что первостепенную роль играет удобство в использовании. Новая разработка считается более уязвимой, чем старая. Этому нужно уделять большое внимание, считает Свинцов. Молодые предприниматели и стартаперы могут помочь обезопасить российских пользователей, привлекая людей на свои ресурсы, что будет способствовать развитию IT-сектора в РФ, отметил Свинцов.