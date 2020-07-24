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Космические разработки России напугали Великобританию

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16:19   24 Июля 2020
Весь мир

Космические разработки России напугали Великобританию

Космические разработки России напугали Великобританию

Великобритания озабочена «военной доктриной Кремля по применению оружия» в космосе. Глава военного ведомства Бен Уоллес заявил, что страна «глубоко уязвима» перед возможностями российских систем.

«К сожалению, космическая угроза реальна, наши противники насаждают оружие в космосе, и мы на Западе очень уязвимы от таких действий, потому что мы очень полагаемся на космические средства. Это еще одно свидетельство постоянных усилий России по разработке и испытанию космических систем, которое согласуется с опубликованной военной доктриной Кремля по применению оружия, которое подвергает риску американские и союзнические космические средства», — заявил господин Уоллес.

Общественный деятель и организатор интернет-сообщества «Советский Космос» Максим Цуканов, комментируя опасения Альбиона «Политике Сегодня», выразил мнение, что заявления о российской космической угрозе служат предлогом для увеличения оборонного бюджета.

«Если министр обороны какой-либо страны начинает говорить о том, что у потенциального противника очень много опасного оружия, он тем самым пытается попросить у правительства больше денег на свое ведомство», — считает эксперт.

Опасения Лондона Уоллес озвучил вскоре после заявления Космического командования США. В нем утверждалось, что 15 июля 2020 года Россия якобы запустила некий объект со спутника «Космос-2543». Американские военные расценили произошедшее, как доказательство испытаний систем космического базирования. Генерал Джон Реймонд заверил, что Россия угрожает орбитальным активам США и их союзников. По мнению эксперта, если речь идет о противоспутниковой ракете, то идея подобных разработок не нова.

«Идея противоспутниковой ракеты пришла еще из Советского Союза. В случае какого-либо мирового конфликта, а он наверняка выйдет в стратосферу и выше, это хорошая подстраховка для нашей страны», — сказал Цуканов.

Космические разработки РФ пугают Британию и ее спутники

Гипотетически противоспутниковая ракета, запущенная с «Космоса-2543», в состоянии сбить летательный аппарат условного противника на высоте от 160 до 2 000 километров над поверхностью Земли, считают в Пентагоне.

Как и другие развитые страны, Великобритания зависит от космических спутников. Ведь технологии, в частности GPS, обеспечивают связь и координацию не только военных, но и многих гражданских служб: от полиции до пожарных. В случае повреждения орбитальных трансляторов сигнала, специалисты не смогут оперативно прийти на помощь.

Начальник космического управления минобороны Великобритании вице-маршал авиации Харви Смит призвал Россию в будущем воздержаться от подобных испытаний. Впрочем, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль придерживается полной демилитаризации космоса.

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Автор: Роман Самойлов
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