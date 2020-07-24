Дата проведения Прямой линии с Владимиром Путиным не определена

Кремль пока не определился с датой проведения ежегодного прямого эфира с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Также Песков прокомментировал поручение Путина доложить о взаимодействии Кремля с Общероссийским народным фронтом по обработке обращений граждан на прямую линию до 1 октября. По словам представителя президента, формат участия ОНФ будет определен во время сбора и обработки вопросов от жителей страны.

Ранее Песков сообщал, что президент намерен в этом году провести полноформатный прямой эфир, однако его дата была перенесена в связи с распространением коронавируса.