Голикова озвучила график открытия границ России

Россия уже открыла границы с тремя странами. Об этом сообщила вице-премьера Татьяна Голикова.

Авиаперелеты с 1 августа возобновятся с Великобританией и Турцией. Также планируется возобновить авиасообщение с Танзанией.

Перелеты в Турцию будут открываться поэтапно. С 1 августа будут назначены рейсы в Анкару и Стамбул, а с 10 августа россияне смогут улететь в Анталию, Бодрум и Даламан.

Гражданам, направляющимся в РФ, следует иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до прилета в российский аэропорт.