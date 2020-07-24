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13:52   24 Июля 2020
Общество

Голикова озвучила график открытия границ России

Голикова озвучила график открытия границ России

Россия уже открыла границы с тремя странами. Об этом сообщила вице-премьера Татьяна Голикова.

Авиаперелеты с 1 августа возобновятся с Великобританией и Турцией. Также планируется возобновить авиасообщение с Танзанией.

Перелеты в Турцию будут открываться поэтапно. С 1 августа будут назначены рейсы в Анкару и Стамбул, а с 10 августа россияне смогут улететь в Анталию, Бодрум и Даламан.

Гражданам, направляющимся в РФ, следует иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до прилета в российский аэропорт.

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Автор: Илья Романович
#россия #границы #голикова

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