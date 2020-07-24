Власти РФ выделят 5 млрд рублей на улучшение жилищных условий молодых семей

Российским семьям с детьми предоставят 5 миллиардов рублей на улучшение жилищных условий. Об этом рассказал премьер-министр государства Михаил Мишустин.

Семьям с детьми в рамках дополнительной социальной поддержки на улучшение жилищных условий предоставят 5 миллиардов рублей, рассказал Мишустин журналистам 24 июля. В конце прошлого месяца президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет. В соответствии с документом эта выплата не учитывается в составе доходов семей при предоставлении им иных мер социальной поддержки.