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Совфед утвердил нового заместителя председателя Верховного суда РФ

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13:40   24 Июля 2020
Политика

Совфед утвердил нового заместителя председателя Верховного суда РФ

Совфед утвердил нового заместителя председателя Верховного суда РФ

Члены верхней палаты российского парламента 24 июля поддержали кандидатуру Натальи Подносовой на пост заместителя председателя Верховного суда РФ. Соответствующее предложение ранее выдвинул российский лидер Владимир Путин.

Подносова до текущего назначения руководила Вторым апелляционным судом общей юрисдикции. Новая должность предполагает, что судья также возглавит экономическую коллегию Верховного суда страны, сообщил RT.

Подносова является выпускницей юридического факультета Ленинградского госуниверситета им. Жданова. За ее плечами свыше 27 лет судейской деятельности.

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Автор: Ирина Большунова
#совфед #вс рф #Подносова

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