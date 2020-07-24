Совфед утвердил нового заместителя председателя Верховного суда РФ

Члены верхней палаты российского парламента 24 июля поддержали кандидатуру Натальи Подносовой на пост заместителя председателя Верховного суда РФ. Соответствующее предложение ранее выдвинул российский лидер Владимир Путин.

Подносова до текущего назначения руководила Вторым апелляционным судом общей юрисдикции. Новая должность предполагает, что судья также возглавит экономическую коллегию Верховного суда страны, сообщил RT.

Подносова является выпускницей юридического факультета Ленинградского госуниверситета им. Жданова. За ее плечами свыше 27 лет судейской деятельности.