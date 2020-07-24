Мишустин сообщил о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа

Авиаперелеты между государствами возобновятся с 1 августа текущего года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Осуществление международных рейсов будет производиться из аэропортов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, а также Ростове-на-Дону, уточнил глава кабмина. Мишустин добавил, что в настоящий момент список доступных для посещения зарубежных стран находится на стадии согласования и будет озвучен после того, как пройдет утверждение.

Международное авиасообщение ранее было приостановлено во всем мире ввиду пандемии коронавируса нового типа.