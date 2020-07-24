Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Голикова озвучила график открытия границ России

Голикова озвучила график открытия границ России

 Власти РФ выделят 5 млрд рублей на улучшение жилищных условий молодых семей

Власти РФ выделят 5 млрд рублей на улучшение жилищных условий молодых семей
Совфед утвердил нового заместителя председателя Верховного суда РФ

Совфед утвердил нового заместителя председателя Верховного суда РФ

 Индонезия планирует приобрести российскую вакцину от коронавируса

Индонезия планирует приобрести российскую вакцину от коронавируса
Ресурсы, логистика, оборона: почему США опоздали на вечеринку России в Арктике

Ресурсы, логистика, оборона: почему США опоздали на вечеринку России в Арктике

 Полиция Канады встала на защиту памятника дивизии СС «Галичина»

Полиция Канады встала на защиту памятника дивизии СС «Галичина»
Голикова озвучила график открытия границ России

Голикова озвучила график открытия границ России

 Власти РФ выделят 5 млрд рублей на улучшение жилищных условий молодых семей

Власти РФ выделят 5 млрд рублей на улучшение жилищных условий молодых семей
Совфед утвердил нового заместителя председателя Верховного суда РФ

Совфед утвердил нового заместителя председателя Верховного суда РФ

 Индонезия планирует приобрести российскую вакцину от коронавируса

Индонезия планирует приобрести российскую вакцину от коронавируса
Ресурсы, логистика, оборона: почему США опоздали на вечеринку России в Арктике

Ресурсы, логистика, оборона: почему США опоздали на вечеринку России в Арктике

 Полиция Канады встала на защиту памятника дивизии СС «Галичина»

Полиция Канады встала на защиту памятника дивизии СС «Галичина»
13:39   24 Июля 2020
Общество

Мишустин сообщил о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа

Мишустин сообщил о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа

Авиаперелеты между государствами возобновятся с 1 августа текущего года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Осуществление международных рейсов будет производиться из аэропортов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, а также Ростове-на-Дону, уточнил глава кабмина. Мишустин добавил, что в настоящий момент список доступных для посещения зарубежных стран находится на стадии согласования и будет озвучен после того, как пройдет утверждение.

Международное авиасообщение ранее было приостановлено во всем мире ввиду пандемии коронавируса нового типа.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#авиасообщение #авиаперелеты #мишустин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...