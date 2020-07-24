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13:37   24 Июля 2020
Политика

Индонезия планирует приобрести российскую вакцину от коронавируса

Индонезия планирует приобрести российскую вакцину от коронавируса

Власти Индонезии надеются получить вакцину от коронавирусной инфекции российского производства. С таким заявлением выступил посол азиатского государства в РФ Мохамад Вахид Суприяди.

Суприяди сообщил, что в его стране продолжает расти число подтвержденных случаев заражения коронавирусом. По его словам, Индонезия намерена приобрести у России вакцину от COVID-19.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин в среду рассказал о промежуточных итогах исследования вакцины, пишет РИА Новости. По его словам, четыре из пяти препаратов от коронавирусной инфекции доказали свою безопасность.

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Автор: Ирина Большунова
#индонезия #вакцина #COVID-19 #Вахид Суприяди

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