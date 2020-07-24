Минздрав планирует отменить ограничения по коронавирусу в РФ к февралю

Россия следует планам постепенной отмены ограничений, введенных из-за коронавируса. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, все введенные ранее ограничения будут сняты к февралю.

Он отметил, что Россия движется по пути формирования популяционного иммунитета. Когда эти планы будут осуществлены, можно будет говорить о возвращении к обычной жизни, заявил министр. Об этом сообщается в материале РИА Новости.

Сейчас проводится постепенная отмена введенных ранее ограничений из-за коронавируса. Из-за разной ситуации с пандемией в регионах решения по снятию ограничений принимают местные власти.