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13:26   24 Июля 2020
Армия

Кнутов считает, что фильм "Шугалей" надо было снять еще раньше

Кнутов считает, что фильм "Шугалей" надо было снять еще раньше

Продолжение российского фильма "Шугалей" сможет рассказать российской общественности о происходящем в Ливии, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Социологи из России Максим Шугалей и Самер Суэйфан прошлой весной были похищены террористами в Ливии, в плену у которых они находятся до сих пор без предъявления обвинений. Авторы фильма "Шугалей" показали зрителям эти трагичные события, готовя к выходу сиквел картины этой осенью.

Общественность должна знать о том, что происходит на ливийской территории, так как многие не знают ничего о ситуации в этой стране, отметил директор музея войск ПВО, военный историк Юрий Кнутов в комментарии для "НьюИнформ".

"На сегодняшний день 90% россиян вообще понятия не имеют о том, что происходит в Ливии. Знают, что там идут какие-то боевые действия, но основная масса даже не понимает, что одной из сторон этого противостояния являются исламисты, которых поддерживает ЕС и ООН", — считает эксперт.

Фильм "Шугалей" и его продолжение должны были быть сняты еще раньше, считает Кнутов, так как благодаря российским картинам общественность может узнать о ситуации в Ливии.

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Автор: Василий Пименов
#россия #ливия #фильм #Шугалей #суэйфан

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