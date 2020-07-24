Продолжение российского фильма "Шугалей" сможет рассказать российской общественности о происходящем в Ливии, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Социологи из России Максим Шугалей и Самер Суэйфан прошлой весной были похищены террористами в Ливии, в плену у которых они находятся до сих пор без предъявления обвинений. Авторы фильма "Шугалей" показали зрителям эти трагичные события, готовя к выходу сиквел картины этой осенью.

Общественность должна знать о том, что происходит на ливийской территории, так как многие не знают ничего о ситуации в этой стране, отметил директор музея войск ПВО, военный историк Юрий Кнутов в комментарии для "НьюИнформ".

"На сегодняшний день 90% россиян вообще понятия не имеют о том, что происходит в Ливии. Знают, что там идут какие-то боевые действия, но основная масса даже не понимает, что одной из сторон этого противостояния являются исламисты, которых поддерживает ЕС и ООН", — считает эксперт.

Фильм "Шугалей" и его продолжение должны были быть сняты еще раньше, считает Кнутов, так как благодаря российским картинам общественность может узнать о ситуации в Ливии.