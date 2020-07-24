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 Власти РФ выделят 5 млрд рублей на улучшение жилищных условий молодых семей

Власти РФ выделят 5 млрд рублей на улучшение жилищных условий молодых семей
Совфед утвердил нового заместителя председателя Верховного суда РФ

Совфед утвердил нового заместителя председателя Верховного суда РФ

 Индонезия планирует приобрести российскую вакцину от коронавируса

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13:13   24 Июля 2020
Политика

Беглов назначил Воробьеву своим специальным представителем

Беглов назначил Воробьеву своим специальным представителем

Должность специального представителя губернатора Санкт-Петербурга заняла Жанна Воробьева. Соответствующее распоряжение подписано главой Северной столицы Александром Бегловым. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Воробьева ранее руководила комитетом по образованию при администрации Петербурга. Эта должность временно перешла к бывшему заместителю Воробьевой Ирине Асланян.

Ранее СМИ писали, что власти Петербурга приняли решение возобновить работу торговых центров. Ограничения снимут 27 июля.

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Автор: Илья Романович
#санкт-петербург #воробьев #беглов #спецпредставитель

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