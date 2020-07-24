Беглов назначил Воробьеву своим специальным представителем

Должность специального представителя губернатора Санкт-Петербурга заняла Жанна Воробьева. Соответствующее распоряжение подписано главой Северной столицы Александром Бегловым. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Воробьева ранее руководила комитетом по образованию при администрации Петербурга. Эта должность временно перешла к бывшему заместителю Воробьевой Ирине Асланян.

Ранее СМИ писали, что власти Петербурга приняли решение возобновить работу торговых центров. Ограничения снимут 27 июля.