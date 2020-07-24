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13:21   24 Июля 2020
Россия

Инфекционист рассказал, грозит ли Москве вторая волна коронавируса

Инфекционист рассказал, грозит ли Москве вторая волна коронавируса

Больше половины москвичей обладают коллективным иммунитетом от COVID-19, как заявлял столичный мэр Сергей Собянин. «Политика сегодня» пообщалась с врачом-инфекционистом Валерием Безносенко и узнала, грозит ли Белокаменной вторая «коронавирусная» волна.

Гепатолог привел данные итогов тестирования жителей Москвы: антитела выявлены примерно у 20% обследованных. Также зафиксировано снижение темпов распространения заболевания и уменьшения количества заболевших. Как пояснил Безносенко, такое совпадение факторов происходит при приобретении индивидуального иммунитета примерно у 60-70% инфицированных лиц.

Однако это не значит, что столица защищена от новой «коронаволны».

«В любом случае, в предстоящем осенне-зимнем периоде, вероятно, заболеваемость респираторными инфекциями будет выше за счет дополнительного вклада в сезонные вирусы нового коронавируса. Но, скорее всего, это не будет иметь резкого повышения — взрывного характера — заболеваемости, как это было в марте-мае 2020 года», — предположил собеседник ПС.

Инфекционист рассказал, грозит ли Москве вторая волна коронавируса

На сегодняшний день в Москве подтверждено 236 616 случаев заражения коронавирусом. Более четырех тысяч людей погибли, еще 1703 854 тысячи пациентов выздоровели.

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Автор: Наталия Молчанова
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