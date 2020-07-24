Бастрыкин рассказал о влиянии пандемии коронавируса на работу СКР

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин отметил, что ситуация с пандемией заставила ведомство стать более мобильным.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал, что в этом году СК РФ пришлось работать в напряженной обстановке из-за пандемии коронавируса. Прежде всего следователи реагировали на распространение фейковой информации об эпидемиологической ситуации в стране. Также важным было проверять, чтобы те денежные средства, которые были выделены из федерального центра на выплаты медработникам, дошли до них.

Бастрыкин отметил, что в некотором смысле коронавирус поспособствовал тому, чтобы СК стал использовать более эффективный формат совещаний в онлайн-режиме. Многие совещания теперь проходят чаще и требуют меньших затрат.

Председатель Следственного комитета РФ также отметил, что в этом году уровень преступности сократился на 0,4 процента в сравнении с прошлым годом, по данным на пять месяцев 2020 года. Об этом сообщает "Российская газета".