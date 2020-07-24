Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Голикова озвучила график открытия границ России

Голикова озвучила график открытия границ России

 Власти РФ выделят 5 млрд рублей на улучшение жилищных условий молодых семей

Власти РФ выделят 5 млрд рублей на улучшение жилищных условий молодых семей
Совфед утвердил нового заместителя председателя Верховного суда РФ

Совфед утвердил нового заместителя председателя Верховного суда РФ

 Индонезия планирует приобрести российскую вакцину от коронавируса

Индонезия планирует приобрести российскую вакцину от коронавируса
Ресурсы, логистика, оборона: почему США опоздали на вечеринку России в Арктике

Ресурсы, логистика, оборона: почему США опоздали на вечеринку России в Арктике

 Полиция Канады встала на защиту памятника дивизии СС «Галичина»

Полиция Канады встала на защиту памятника дивизии СС «Галичина»
Голикова озвучила график открытия границ России

Голикова озвучила график открытия границ России

 Власти РФ выделят 5 млрд рублей на улучшение жилищных условий молодых семей

Власти РФ выделят 5 млрд рублей на улучшение жилищных условий молодых семей
Совфед утвердил нового заместителя председателя Верховного суда РФ

Совфед утвердил нового заместителя председателя Верховного суда РФ

 Индонезия планирует приобрести российскую вакцину от коронавируса

Индонезия планирует приобрести российскую вакцину от коронавируса
Ресурсы, логистика, оборона: почему США опоздали на вечеринку России в Арктике

Ресурсы, логистика, оборона: почему США опоздали на вечеринку России в Арктике

 Полиция Канады встала на защиту памятника дивизии СС «Галичина»

Полиция Канады встала на защиту памятника дивизии СС «Галичина»
13:05   24 Июля 2020
Общество

Бастрыкин рассказал о влиянии пандемии коронавируса на работу СКР

Бастрыкин рассказал о влиянии пандемии коронавируса на работу СКР

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин отметил, что ситуация с пандемией заставила ведомство стать более мобильным.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал, что в этом году СК РФ пришлось работать в напряженной обстановке из-за пандемии коронавируса. Прежде всего следователи реагировали на распространение фейковой информации об эпидемиологической ситуации в стране. Также важным было проверять, чтобы те денежные средства, которые были выделены из федерального центра на выплаты медработникам, дошли до них.

Бастрыкин отметил, что в некотором смысле коронавирус поспособствовал тому, чтобы СК стал использовать более эффективный формат совещаний в онлайн-режиме. Многие совещания теперь проходят чаще и требуют меньших затрат.

Председатель Следственного комитета РФ также отметил, что в этом году уровень преступности сократился на 0,4 процента в сравнении с прошлым годом, по данным на пять месяцев 2020 года. Об этом сообщает "Российская газета".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#ск #бастрыкин #преступность #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...