Путин рассказал Трампу о "неплохой" обстановке с коронавирусом в Москве

Российский лидер Владимир Путин сообщил главе США Дональду Трампу о том, что в Москве сложилась "неплохая" обстановка с коронавирусом, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пандемия COVID-19 стала причиной "трудных времен" в России, ранее заявил Трамп в ходе брифинга в Белом доме. По его словам, ситуация в Москве является "особенно сложной". Американский президент также уточнил, что общался с главами еще нескольких государств, которые также находятся в нелегком положении из-за распространения коронавируса нового типа.