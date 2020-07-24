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 Власти РФ выделят 5 млрд рублей на улучшение жилищных условий молодых семей

Власти РФ выделят 5 млрд рублей на улучшение жилищных условий молодых семей
Совфед утвердил нового заместителя председателя Верховного суда РФ

Совфед утвердил нового заместителя председателя Верховного суда РФ

 Индонезия планирует приобрести российскую вакцину от коронавируса

Индонезия планирует приобрести российскую вакцину от коронавируса
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12:40   24 Июля 2020
Политика

Путин рассказал Трампу о "неплохой" обстановке с коронавирусом в Москве

Путин рассказал Трампу о "неплохой" обстановке с коронавирусом в Москве

Российский лидер Владимир Путин сообщил главе США Дональду Трампу о том, что в Москве сложилась "неплохая" обстановка с коронавирусом, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пандемия COVID-19 стала причиной "трудных времен" в России, ранее заявил Трамп в ходе брифинга в Белом доме. По его словам, ситуация в Москве является "особенно сложной". Американский президент также уточнил, что общался с главами еще нескольких государств, которые также находятся в нелегком положении из-за распространения коронавируса нового типа.

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Автор: Руслан Неглинный
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