Песков: Минские соглашения не нуждаются в расшифровке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Минские соглашение содержательны, поэтому в расшифровке они не нуждаются.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на расшифровке каждого пункта Минских соглашений.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что требование президента Украины расшифровать каждый пункт Минских соглашений свидетельствует о непонимании Киевом этого текста.