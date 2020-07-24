Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков о протестах в Хабаровске: никто не допустит раскачивания ситуации извне

Песков о протестах в Хабаровске: никто не допустит раскачивания ситуации извне

 ЦИК РФ принял решение провести трехдневное голосование в сентябре

ЦИК РФ принял решение провести трехдневное голосование в сентябре
Путин рассказал Трампу о "неплохой" обстановке с коронавирусом в Москве

Путин рассказал Трампу о "неплохой" обстановке с коронавирусом в Москве

 Песков: Минские соглашения не нуждаются в расшифровке

Песков: Минские соглашения не нуждаются в расшифровке
Ресурсы, логистика, оборона: почему США опоздали на вечеринку России в Арктике

Ресурсы, логистика, оборона: почему США опоздали на вечеринку России в Арктике

 Полиция Канады встала на защиту памятника дивизии СС «Галичина»

Полиция Канады встала на защиту памятника дивизии СС «Галичина»
Песков о протестах в Хабаровске: никто не допустит раскачивания ситуации извне

Песков о протестах в Хабаровске: никто не допустит раскачивания ситуации извне

 ЦИК РФ принял решение провести трехдневное голосование в сентябре

ЦИК РФ принял решение провести трехдневное голосование в сентябре
Путин рассказал Трампу о "неплохой" обстановке с коронавирусом в Москве

Путин рассказал Трампу о "неплохой" обстановке с коронавирусом в Москве

 Песков: Минские соглашения не нуждаются в расшифровке

Песков: Минские соглашения не нуждаются в расшифровке
Ресурсы, логистика, оборона: почему США опоздали на вечеринку России в Арктике

Ресурсы, логистика, оборона: почему США опоздали на вечеринку России в Арктике

 Полиция Канады встала на защиту памятника дивизии СС «Галичина»

Полиция Канады встала на защиту памятника дивизии СС «Галичина»
12:28   24 Июля 2020
Политика

Песков: Минские соглашения не нуждаются в расшифровке

Песков: Минские соглашения не нуждаются в расшифровке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Минские соглашение содержательны, поэтому в расшифровке они не нуждаются.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на расшифровке каждого пункта Минских соглашений.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что требование президента Украины расшифровать каждый пункт Минских соглашений свидетельствует о непонимании Киевом этого текста.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#украина #песков #кремль #минские соглашения

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...