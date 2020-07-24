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12:26   24 Июля 2020
Общество

Песков о протестах в Хабаровске: никто не допустит раскачивания ситуации извне

Песков о протестах в Хабаровске: никто не допустит раскачивания ситуации извне

Кремль осведомлен о том, что в Хабаровск прибыли различные "псевдооппозиционеры", никто не допустит раскачивания ситуации извне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ранее заявил о возможных провокациях на акциях протеста в столице региона. По его словам, в Хабаровске появляются люди, которые готовы идти на провокации, чтобы обострить ситуацию в крае. Дегтярев также отметил, что митинги в городе организуют граждане из других городов страны, а также иностранцы.

По словам Пескова, акции в Хабаровске "являются питательной почвой" для разного рода "псевдооппозиционеров" и дебоширов, которые специально прилетели туда. Говорить же о том, что акции были организованы из-за рубежа, нельзя, считает представитель Кремля. Однако то, что со временем к митингам присоединились "эти элементы", однозначно, добавил Песков.

Он также отметил, что сотрудники правоохранительных органов, находящиеся в Хабаровске, выполняют свою работу корректно и правильно.

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Автор: Юлия Яковлева
#песков #кремль #несанкционированные акции #хабаровский край #митинги

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