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12:26   24 Июля 2020
Экономика

Песков заявил, что Путин и Трамп не обсуждали санкции по "Северному потоку — 2"

Песков заявил, что Путин и Трамп не обсуждали санкции по "Северному потоку — 2"

Президент России Владимир Путин не обсуждал с американским лидером Дональдом Трампом в ходе телефонных переговоров санкции США по "Северному потоку — 2", сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Москва обеспокоена решением Вашингтона о введении ограничительных мер в отношении российского газопровода, однако этот вопрос не поднимался в ходе переговоров глав РФ и США, уточнил Песков.

Решение США о введении санкций по "Северному потоку — 2" ранее вызвало негативную реакцию со стороны европейских бизнесменов, которые заявили, что Вашингтон вмешивается в энергетический суверенитет Евросоюза.

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Автор: Ирина Большунова
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