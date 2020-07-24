Закон об упрощенной процедуре получения российского паспорта, подписанный президентом в апреле, вступил в силу 24 июля. Новая норма позволяет стать полноценным гражданином РФ некоторым категориям иностранных граждан без отказа от уже имеющегося паспорта другого государства и в сокращенные сроки нахождения в России.

Бюрократическая процедура значительно упростилась для иностранных супругов и детей россиян, а также лиц, имевших в прошлом советское гражданство и проживающих в странах бывшего СССР. Они смогут подать заявление на получение российского паспорта, не предоставляя данные о доходах и не подтверждая трехлетнее проживание в России.

Жителям Украины, Казахстана, Молдавии и Белоруссии достаточно вида на жительства (ВНЖ) при подаче заявления на гражданство. Для получения ВНЖ к сроку проживания в России требований нет. Иностранные выпускники российских вузов теперь тоже могут получить паспорт РФ спустя год работы в стране, а не через три, как это было раньше.

Директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Сергей Рязанцев рассказал, граждане каких стран приезжают в Россию с расчетом получить паспорт РФ.

«Есть несколько потоков миграции. На постоянное место жительства приезжают больше всего из Украины, Таджикистана, Казахстана. Есть еще поток временных трудовых мигрантов, но которые потом переходят в разрешение на временное проживание, получают вид на жительство, становятся гражданами. Здесь основной поток из стран Центральной Азии: Узбекистан, Таджикистан, Киргизия. Обе этих категории претендуют на то, чтобы потом стать гражданами России, но в разные временные диапазоны», — объяснил профессор в комментарии «Политике Сегодня».

Россия переживает период депопуляции (стабильного сокращения численности населения), отмечает Рязанцев. Упрощение для некоторых категорий иностранцев получения гражданства в Институте демографических исследований оценивают положительно — Россия нуждается в людях, в трудовых ресурсах. Вероятно, нововведение спровоцирует больший приток миграции.

«Упрощение процедуры получения гражданства мы рассматриваем положительно, потому что эта процедура сейчас достаточно сложная, к ней подходят многоступенчато: сначала нужно получить разрешение на временное проживание, потом вид на жительство, и только потом гражданство. Фактически, люди проходят трехкратную проверку. Хотя сейчас президент сказал, а МВД выполняет, что в ближайшее время РВП — разрешение на временное проживание, — будет отменено и у нас останется два этапа — ВНЖ и гражданство. Поэтому рекрутирование, вступление в гражданство новых выходцев из стран бывшего СССР, говорящих по-русски, на мой взгляд, очень правильный подход», — поделился экономист.

Изменения в процедуре получения паспорта не слишком повлияет на жителей непризнанных республик, расположенных у российских границ. Для них выдачу гражданства РФ упростили еще раньше, а потому российские паспорта многие уже имеют и переезжают жить и работать в ближайшие регионы России и мегаполисы. Это касается, в частности, проживающих в ДНР и ЛНР, но не только.

«Кроме этих территорий [ДНР и ЛНР], есть еще Абхазия и Южная Осетия, в которых тоже выдавали российские паспорта. Но там проблемы [получения гражданства] такой не стоит, у них уже есть паспорта, там особый случай. На них это не повлияет особо. Хотя, если выходцы из Украины не имеют российского гражданства, то Украину тоже касается послабление, которое сейчас принято. Украина — это русские, смешанные семьи, и для России очень хорошо, что мы оттуда забираем население», — заключил Рязанцев.

Массовая выдача российских паспортов жителям Южной Осетии и Абхазии началась в 2002 году, после принятия нового закона о получении гражданства. Он позволял гражданам экс-советских республик, оставшимся без гражданства после 1991 года, поменять паспорт СССР на российский.

В начале 2000-х количество россиян в Абхазии оценивалось примерно в 30%, а в Южной Осетии чуть выше 40%, но к 2008 году этот показатель вырос до 85 и 90%, сообщало издание «Коммерсантъ». Обмен паспортов действовал и в Приднестровье, но в Тирасполе не было российского консульства. В 2006 году там открылось учреждение, принимающее документы на оформление гражданства РФ: к 2017 году из полумиллиона жителей непризнанной республики примерно 213 тысяч человек имели российский паспорт.

Что же касается ДНР и ЛНР, то весной 2019 года Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям некоторых районов Луганской и Донецкой областей Украины. Такое решение было принято по гуманитарным причинам. Позже президент допустил, что в будущем гражданство РФ может быть предоставлено всем украинцам по упрощенной схеме, на что негативно отреагировали президент Украины Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко.