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12:06   24 Июля 2020
Политика

МИД Ирана анонсировал визит делегации на Украину из-за сбитого "боинга"

МИД Ирана анонсировал визит делегации на Украину из-за сбитого "боинга"

Представители Ирана намерены в конце июля посетить Украину для переговоров из-за инцидента со сбитым "боингом" над Тегераном. Об этом рассказали в украинском министерстве иностранных дел.

В качестве ориентировочной даты визита иранских делегатов называется 29-30 июля, следует из сообщения иранского МИД.

Украинский Boeing 737-800 сбит 8 января ПВО Ирана, тогда пассажирский самолет ошибочно приняли за крылатую ракету США. Жертвами инцидента стали 176 человек.

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Автор: Борис Нестеров
#украина #иран #авиакатастрофа #боинг

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