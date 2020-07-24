МИД Ирана анонсировал визит делегации на Украину из-за сбитого "боинга"

Представители Ирана намерены в конце июля посетить Украину для переговоров из-за инцидента со сбитым "боингом" над Тегераном. Об этом рассказали в украинском министерстве иностранных дел.

В качестве ориентировочной даты визита иранских делегатов называется 29-30 июля, следует из сообщения иранского МИД.

Украинский Boeing 737-800 сбит 8 января ПВО Ирана, тогда пассажирский самолет ошибочно приняли за крылатую ракету США. Жертвами инцидента стали 176 человек.